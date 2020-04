Ministro Gualtieri: "Complessivamente mobilitate 750 miliardi di risorse garantite dallo Stato"

Roberto Gualtieri, Ministro dell’Economia e delle Finanze, è intervenuto in conferenza stampa al fianco del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per parlare della misura eccezionale prevista per le aziende, una manovra che prevederà la possibile mobilitazione di 400 miliardi di euro: “Saranno 200 miliardi per prestiti garantiti dallo stato al 90%, destinati ad imprese di tutti i tipi e senza limiti di fatturato. I prestiti potranno arrivare fino al 25% del fatturato dell’azienda o al doppio del costo del personale. Saranno erogati attraverso la società Sace (società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti), a condizioni chiare e semplici. Questa imponente mobilitazione si aggiunge al fondo di garanzia per piccole e medie imprese e all’ulteriore potenziamento, ulteriori 200 miliardi, per l’export. Complessivamente, considerando anche il Cura Italia, mobilitiamo 750 miliardi di risorse garantite dallo stato per preservare il nostro sistema produttivo, per affontare il momento di emergenza e per potersi rilanciare. Ci sarà un differimento delle scadenze fiscali, anche. Ad aprile, col decreto, ci saranno anche 30 miliardi a sostegno di queste garanzie”.