Ministro Patuanelli: "400 miliardi? Alle aziende serve liquidità. E lo Stato si fida di loro"

Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico, è intervenuto in conferenza stampa al fianco del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per parlare della misura eccezionale prevista per le aziende, una manovra che prevederà la possibile mobilitazione di 400 miliardi di euro: “Il governo ha risposto a un’esigenza del sistema produttivo, quella della liquidità. Non dimentichiamoci che il nostro sistema produttivo è fatto anche di partite iva, autonomi, artigiani. Per le imprese che hanno meno di 500 dipendenti abbiamo rafforzato un meccanismo che è quello del fondo centrale di garanzia, ci sarà un prestito fino a 5 milioni di euro e per il 90% sarà lo stato a farsi garante, avendo fiducia nel sistema imprenditoriale italiano. C’è bisogno immediato di liquidità anche per i più piccoli, per gli artigiani e per i commercianti: abbiamo fatto una misura forte. Fino a 25mila euro di prestito la garanzia dello stato sarà del 100%. Lo stato insomma garantisce per il piccolo imprenditore, la procedura sarà immediata e priva di vincoli. Abbiamo poi creato un’altra sezione, in cui garantiamo affidamenti fino a 800mila euro con lo stato che garantisce il 90%: questi sono per le stesse categorie, ma per aziende che hanno bisogno di maggiore liquidità. Crediamo in questo modo di aver fatto un’operazione ampissima, probabilmente la più ampia d’Europa in termini di garanzie, per sostenere la liquidità dei nostri imprenditori. Il governo ha fiducia in loro e nella loro ripartenza dopo questo momento”.