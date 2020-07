Ministro Speranza: "La comunità scientifica non esclude una seconda ondata del Coronavirus"

Una seconda ondata del coronavirus è possibile, e serve cautela. Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza ospite su Rai3. "La comunità scientifica non la esclude - ha spiegato - noi ci auguriamo che non ci sia, ma di fronte al rischio dobbiamo conservare le regole di cautela, utilizzare le mascherine, evitare assembramenti e lavare le mani. E poi rafforzare il Servizio sanitario nazionale".

Misure aggiuntive per chi viene da paesi extraeuropei - "L'auspicio è che nel giro di qualche settimana si possa andare oltre, ma per ora serve cautela. Abbiamo vissuto mesi difficili e non possiamo rimuovere le restrizioni, sarebbe sbagliato ricorrere rischi che non ci possiamo permettere. La cautela in più è condivisa dalla comunità scientifica".

Vaccino antinfluenzale - "Quest'anno sarà più importante rispetto agli altri anni fare il vaccino antinfluenzale. È necessario perché i sintomi del coronavirus sono molto simili a quelli dell'influenza, per cui avere un pezzo di popolazione vaccinata ci può aiutare a riconoscere meglio dove c'è il coronavirus".