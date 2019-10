Mirabelli: "Milan, basta vivere nel passato. Non si vince con le bandiere"

Fonte: milannews.it

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato a Top Calcio 24: "A mio avviso è stata costruita una squadra non in linea all'idea di gioco di Giampaolo. Quando ho scelto Gattuso, mi diedero tutti del pazzo ma a volte ci vuole coraggio. Esonero Montella? All'epoca valutammo bene non era solo risultati ma la condizione fisica della squadra. Lui ha anche avuto dei benefici poi. Se il Milan vuole tornare ad essere il Milan deve smetterla di vivere di passato, deve pensare solo di presente. Io in 11 mesi ho sentito solo le "bandiere", io vedo la Juve che stravince con manager e non con bandiere. Simile l'Inter. Il Milan ha vinto tanto ma se vuole mettersi in corsa, deve guardare più alle cose concrete al presente senza pensare che devi avere allenatori o dirigenti solo perché sono stati al Milan".