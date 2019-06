Moggi: "Buffon uomo spogliatoio, giusto riportarlo alla Juventus"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Cose di Calcio’, è intervenuto l’ex direttore sportivo della Juventus Luciano Moggi: “Buffon? Io non ho dormito dopo questa notizia… Credo che faccia parte di un qualcosa che i giocatori solitamente provano quando cambiano società. Quando si va via dalla Juventus si va sempre in difficoltà. Gigi è un uomo importantissimo per lo spogliatoio. È già un dirigente in campo, poi se dovrà scendere in campo o farà. È un uomo spogliatoio molto ma molto importante. L’uomo spogliatoio influisce nel rendimento perché dà un qualcosa che è difficile da definire, Buffon ce l’ha questa dote ed è una dote che non si perde. Sarà importante sia se dovesse sostituire Szczesny, sia se non dovesse sostituirlo. Può comunque dare un grosso contributo ai compagni”.



Cosa non ha funzionato per Buffon al PSG: “Lui è un guerriero, ha sempre voglia di cimentarsi e questo lo avrà spinto ad andare a Parigi dove poteva partire titolare. Probabilmente Gigi non ha valutato bene la portata di questo impegno. Andare lì significava vincere un campionato, ma la squadra non aveva né capo né coda. In Francia è sufficiente per vincere il campionato, ma quando vai in Champions League si è visto com’è finita. Non c’è l’organizzazione che c’è a Torino. Che ci siano squadre più forti della Juventus ci può pure stare, ma come organizzazione non c’è per nessuno. Se approvo il ritorno? In maniera incondizionata. Hanno fatto benissimo per quello che può dare allo spogliatoio”.

Scelta per rinforzare la struttura attorno a Sarri? “In troppi si fa confusione. È una cosa che voglio giudicare al momento. Szczesny può ancora imparare tantissimo da Buffon. Sono convinto che in futuro potrà fare il dirigente, ha il carisma per caricare i compagni, si è costruito dal basso”.

Sul mercato della Juventus: “La Juve ha preso De Ligt che è un rinforzo a lungo termine, l’Inter prende Godin che invece ha un’età avanzata. Sarà un campionato sicuramente più combattuto, ma al momento non si possono giudicare né Juventus, né Inter, né Napoli. Rabiot non è un fuoriclasse che può cambiare la squadra, ma può dare competitività”.