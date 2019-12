Moggi: "Juve-Pogba, cavalli di ritorno non mi piacciono: farebbe comodo"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Nel suo intervento a Radio Bianconera, l'ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato anche del possibile ritorno di Pogba in bianconero: "A me i cavalli di ritorno non sono mai piaciuti, ma ovviamente Pogba non farebbe scomodo alla Juventus. Penso che potrebbe essere molto ma molto utile”.