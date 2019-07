Moggi su Zamparini: "Lo fregai con la storia del finto sorteggio arbitrale"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Articolo a firma Luciano Moggi stamattina su Libero dove l'ex direttore generale della Juventus si scaglia contro Maurizio Zamparini. Di seguito un estratto: "Pensate, amici, che era stato capace di raccontare all’assemblea dei colleghi presidenti la sua preoccupazione circa il potere che il sottoscritto aveva nell’ambito arbitrale poiché gli venne sorteggiato l'arbitro da lui richiesto (Rizzoli) per la gara di Serie B a Verona contro il Chievo, grazie all’intervento telefonico di chi vi scrive, così lui almeno diceva. Se il fatto fosse stato vero sarebbe stato quanto meno un Giuda a beneficiare prima di un qualcosa e poi andare a fare la spia ai colleghi di Lega; in caso contrario un ciarlatano anche cattivo. Il tribunale optò per la seconda ipotesi, oltretutto perché il sorteggio era stato fatto da Martino Manfredi, teste a carico nel processo Calciopoli".

E raccontando l'aneddoto, spiega:

"Zamparini si presenta nel mio ufficio per una trattativa riguardante Miccoli. Aveva a quel tempo la squadra in serie B ed era in lotta con il Chievo per la promozione in serie A. Conoscendo il lato debole del soggetto, prima di intavolare qualsiasi discorso economico lo feci parlare della sua squadra e delle possibilità di salire in A, poi gli domandai come si comportavano gli arbitri con il suo club, sapendo che era un argomento a lui caro (erano infatti conosciute le sue continue polemiche contro quell’ambiente). Tra le tante cose mi disse che avrebbe voluto Rizzoli per la partita contro il Chievo. Ignorava che, essendo la partita un anticipo della Serie B, il sorteggio era stato fatto il giorno prima per cui, quando arrivò da me, già era noto il nome dell’ arbitro sorteggiato (Rizzoli appunto). Ma lui ovviamente non ne era ancora a conoscenza.

Avvertendo la sua ignoranza in materia finsi di assecondarlo dicendogli che avrei caldeggiato quel nome, facendogli presente però che solo il sorteggio poteva portare a quella candidatura. Mi mostrò gratitudine quando venne a sapere che l’ arbitro sorteggiato era proprio Rizzoli, non accorgendosi minimamente della messa in scena: non avevo infatti caldeggiato nessuno, né pensato mai di farlo. Con questa manovra aggirante quanto puerile conclusi positivamente la trattativa Miccoli. Ma ebbi anche il rigetto, qualche tempo dopo, di una persona come Zamparini che, pur nella sua estemporaneità, mi era sembrata sempre simpatica ed amica”.