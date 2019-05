© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il giornalista di Telelombardia Luca Momblano è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sul futuro della panchina della Juventus: "Paratici è operativo, si è incontrato con più volte Inzaghi, ma non lo trovo rilevante. I suoi movimenti però sono meno rilevanti di quelli di Nedved e Agnelli sul fronte allenatore. Inzaghi è molto più vicino al Milan. Sarri ha nella Juventus un credito superiore a Inzaghi, ma sempre relativo. In tempi non sospetti però ha ricevuto i complimenti e gli apprezzamenti dal club bianconero. La Roma non più tardi di tre giorni fa ha offerto un contratto a Sarri, lui ha chiesto tempo".