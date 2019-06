Mondiale femminile, le partite in programma per oggi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi, per il Mondiale donne, si torna in campo per giocare alcune gare della fase finale. L'Italia di Milena Bertolini, dopo la prima con vittoria contro l'Australia, se la vedra' con le fisiche giocatrici della Giamaica. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare.

Le partite in programma:

15:00 Giappone D-Scozia D

18:00 Giamaica D-Italia D

21:00 Inghilterra D-Argentina D