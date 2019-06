Mondiale femminile: solo opinioniste donne, BBC accusata di sessismo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scoppia la polemica in Inghilterra dopo la prima giornata del Mondiale femminile. L'emittente televisiva BBC sarebbe stata infatti accusata di sessismo a causa della scelta di far raccontare la gara delle leonesse contro la Scozia a sole quattro donne: la giornalista Gabby Logan e le tre ex calciatrici Alex Scott, Gemma Fay e Hope Solo. Tra gli spettatori, come scrive il Sun, c'è stato così chi si è lamentato per l'assenza di commentatori uomini. Un dibattito social acceso prima di tutto dalla moglie dell'attaccante del Leicester Rebekah Vardy, che ha twittato ironicamente: "Che ne è stato della parità?". E proseguito poi senza tregua nelle ultime ore. Nuove sfumature di una nuova realtà, quella del calcio femminile, destinata probabilmente a far discutere per tanto altro tempo ancora.