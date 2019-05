Mondiale U20, le formazioni di Italia-Giappone: turnover per Nicolato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Turnover massiccio per il CT dell'Italia Under 20 Paolo Nicolato nell'ultima sfida del girone del Mondiale di categoria. Gli azzurri sono già certi del passaggio del turno, ma oggi dovranno vincere o pareggiare per avere la sicurezza di vincere il girone. Gli unici reduci sono Tripaldelli a sinistra e Frattesi in mezzo. Cambia anche il modulo: dal 3-5-2 dovrebbe essere un 4-4-2.

ITALIA U20 (4-4.2): Carnesecchi; Candela, Bettella, Buongiorno, Tripaldelli; Alberico, Colpani, Frattesi, Capone; Olivieri, Gori. All. Nicolato

GIAPPONE U20 (4-4-2): Wakahara; Sugawara, Higashu, Kobayashi, Ito; Saito, Nishikawa, Saito M., Yamada; Tagawa, Mikuni. All. Kageyama