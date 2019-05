Mondiali Under 20, le partite in programma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi si giocano le prime partite della fase finale dei Mondiali Under 20. Il Campionato mondiale di calcio Under 20 del 2019, 22esima edizione del torneo, si svolgerà in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno 2019. Potranno prendervi parte tutti i giocatori nati dopo il 1º gennaio 1999. Sarà il primo torneo FIFA ospitato dalla Polonia, che aveva però in passato ospitato competizioni UEFA come Euro 2012 insieme all'Ucraina e il Campionato europeo di calcio Under 21 del 2017.I campioni in carica dell'Inghilterra non potranno difendere il titolo, non essendosi qualificati per il torneo dopo aver perso per 3-0 lo spareggio di qualificazione contro la Norvegia al campionato europeo di calcio Under 19 del 2018. Si qualificano alla fase ad eliminazione diretta le due prime di ogni girone e le miglior quattro fra le terze classificate. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare.

Le partite in programma:

18:00 Messico U20-Italia U20

18:00 Tahiti U20-Senegal U20

20:30 Giappone U20-Ecuador U20

20:30 Polonia U20-Colombia U20