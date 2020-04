Moratti: "Messi all'Inter, un sogno da tifoso. In coppia con Lautaro sarebbe pura magia"

Intervistato anche da Mundo Deportivo, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha parlato del sogno Leo Messi in nerazzurro: "Questo è il mio desiderio da tifoso, solo da tifoso. Non comando più nel club, guardo le partite come tifoso. Mi è sempre piaciuto Messi ed è vero che da presidente l'ho sempre seguito. Mai il mio è un commento da tifoso, non da manager". Moratti aggiunge che: "Riunire Messi e Lautaro sarebbe una bomba, pura magia. Sono entrambi fantasiosi, veloci, intelligenti, giocando un calcio di strada, vederli insieme sarebbe incredibile. Mi piace molto Lautaro, è un calciatore diverso, con un obietivo, con fantasia, uno di quelli che non ti stanchi mai di vedere".