Moriero sul derby: "Prosciuga le energie ma vincerlo dà grande spinta"

Francesco Moriero, ex attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport:

Quanto pesa questo derby?

"Bisogna pensarci senza fare troppi programmi, perché il derby ti prosciuga a livello di energie. Può essere fondamentale per la Roma, può dare una spinta incredibile per il prosieguo della stagione. Non si può pensare oltre sabato, il derby non è una partita comune, è il derby soprattutto a Roma. Io ho giocato anche quello di Milano ma è totalmente diverso. A Roma, in ogni angolo della città, tutti ti fermano e ti chiedono di vincere il derby, si vince tutto l'anno, credetemi per un calciatore è bellissimo, è un'emozione che non ho vissuto da nessun'altra parte"

È un vantaggio avere tanti italiani e romani nel derby?

"Per me è un vantaggio, capitò a me di avere Totti, Giannini, Petruzzi etc... tanti ragazzi che sentivano il derby da romani e sapevano trasmettere l'importanza. Nel caso della Roma attuale credo possa essere vantaggio"

La Roma attuale che difficoltà sta attraversando?

"Ho visto la gara di Frosinone, non si può pensare che sia facile affrontare qualsiasi avversario, la Roma c'ha messo un po' di tempo per entrare in partita, credo che poi i valori siano usciti fuori e la Roma abbia meritato la vittoria. È una squadra nuova, credo possa rientrare tra le prime quattro e passare il turno in Champions".