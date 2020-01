© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli studia la possibile formazione in vista della sfida di domenica sera contro la Juventus. Il Corriere dello Sport spiega come in porta ci sarà ancora Ospina, oramai avanti a Meret nelle gerarchie. Al centro della difesa con Manolas ci sarà ancora Di Lorenzo con Hysaj sulla destra. A centrocampo da capire quale sarà la condizione di Allan, che ieri ha fatto terapie con Younes (Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly differenziato). Per il resto, fiducia alla squadra che ha battuto la Lazio in Coppa Italia.