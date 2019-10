© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riprenderà domani la preparazione del Napoli in queste due settimane di sosta. Due le note positive per Carlo Ancelotti: la disponibilità di Allan e Kostas Manolas, due big degli azzurri che hanno saltato (il primo per mancata convocazione, il secondo per accordo col proprio ct) gli impegni con le rispettive rappresentative.

Presente a Castel Volturno anche Kevin Malcuit che ha declinato la convocazione arrivata dal Marocco in attesa della chiamata della Francia di Didier Deschamps.