Napoli, ancora out Osimhen e Ospina. Il nigeriano ha svolto terapie e lavoro sul campo

Terapie e lavoro tra campo e palestra per Victor Osimhen in casa Napoli. Lavoro in campo, palestra e parte in gruppo per David Ospina, si legge sul sito ufficiale del club azzurro. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri dall'inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, sono stati impegnati in una prima fase di attivazione a secco e torello.