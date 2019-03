Napoli, Bordon esalta Meret: "Rende facili le cose difficili"

Ivano Bordon, ex preparatore dei portieri di Juventus e Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi su Alex Meret: "Quello che mi impressiona di questo ragazzo è la freddezza. Non so se è bravo a dissimulare le sue emozioni, ma in campo fa tutto con calma, senza lasciarsi coinvolgere dal clima della partita. E questo per un portiere è una grande dote. I paragoni non mi piacciono, però quello che colpisce di Alex è che rende tutto semplice. Perché sa trovare la posizione migliore tra i pali e si muove in maniera essenziale".