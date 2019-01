Napoli, contro la Lazio è Mertens l'arma in più

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dries Mertens arma in più del Napoli contro la Lazio. Come evidenziato da Il Mattino, l'attaccante belga ha smaltito la distorsione alla caviglia. Viste le diverse assenze, concentrate per la verità soprattutto a centrocampo, Ancelotti pare intenzionato a puntare con decisione su Ciro. Riconfermati Diawara e Milik, assenti per squalifica Allan e Insigne, out anche Hamsik.