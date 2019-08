Napoli, dal calcio alle carte: "Infuocata sfida a tressette ADL-Ancelotti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanto campo e altrettanti viaggi. In casa Napoli, oltre al calcio estivo, a farla da padrone sono ancora le partite a carte. Proprio come mostra la simpatica foto postata sui social dagli azzurri, che ritrae la coppia Ancelotti-De Laurentiis in un'infuocata sfida a tressette contro la coppia Vallefuoco (segretario sportivo)-De Matteis (team manager). "Indovinate chi ha vinto", chiede il tweet del club partenopeo durante il viaggio della squadra verso gli States.