Attraverso il suo profilo twitter, il Napoli ha pubblicato alcune dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Che ha reso noto di essere oggi ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma: "Sono al Gemelli di Roma per i consueti controlli di routine a cui mi sottopongo due volte l’anno. Non essendo andato a Los Angeles, per impegni di lavoro, ho deciso di fare questi controlli a Roma".