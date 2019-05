Napoli, Diawara e Maksimovic verso il rientro in gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie per Carlo Ancelotti, che dalla prossima settimana avrà nuovamente a disposizione Amadou Diawara e Nikola Maksimovic. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui i rispettivi infortuni (frattura al piede destro per l'ex Bologna e infrazione ad un dito del piede sinistro per l'ex Torino) sono quasi alle spalle.

Dubbio Insigne - Sta invece bene Lorenzo Insigne, che ieri ha svolto gran parte dell'allenamento in gruppo e sarà a disposizione di Ancelotti già per la sfida di domani contro il Cagliari. Da capire se è già pronto per partire dal primo minuto: la Rosea lo inserisce tra i titolari, accanto a Mertens.