Dal sito del Napoli arriva il report medico sulle condizioni di Nikola Maksimovic. Il difensore "ha svolto ulteriori esami che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro. Le sue condizioni verranno valutate tra 10 giorni".

Affaticamento muscolare invece per Kostas Manolas che però è stato regolarmente convocato per la trasferta di Champions League in casa del Genk.