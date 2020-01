Diego Demme è pronto al debutto con la maglia del Napoli e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport domani in Coppa Italia contro il Perugia al San Paolo potrebbe addirittura partire dal primo minuto. Per quel che riguarda Stanislav Lobotka il discorso è invece rimandato a sabato contro la Fiorentina, sempre a Fuorigrotta, con Gattuso che potrebbe concedergli alcuni minuti per iniziare ad ambientarsi al meglio con la sua nuova squadra.