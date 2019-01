Mercoledì a Castel Volturno è passato il ct dell'Under 21 Luigi di Biagio. Ieri, invece, è toccato al tecnico dell'Under 20 Paolo Nicolato. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come il selezionatore abbia pranzato con Giuntoli e Ancelotti, oltre che dare un'occhiata all'allenamento per farsi un'idea anche su Gianluca Gaetano. Il talentuoso calciatore cresciuto nel settore giovanile del Napoli, che ha debuttato in prima squadra domenica scorsa, potrebbe essere convocato nella Nazionale Under 20.