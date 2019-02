© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il viaggio di Raul Albiol in Spagna per il consulto al ginocchio eseguito dal dottor Ruiz-Cotorso ha i contorni del caso. Il giocatore, alle prese con questo dolore fin dall'inizio del campionato, adesso sarà costretto a restare fuori qualche settimana, in attesa di decidere col club se intervenire con la chirurgia o se andare avanti con la terapia conservativa. Fatto sta che gli azzurri perdono una delle pedine più importanti anche sotto il profilo della personalità in un momento chiave della stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.