© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico in vista della sfida di sabato contro il Parma (16esima giornata di Serie A). La squadra - riporta il sito ufficiale del club - ha iniziato la sessione di allenamento con una fase di riscaldamento. Successivamente la rosa, divisa in due gruppi, ha svolto esercizi tecnico tattici. A seguire lavoro tattico diviso per reparti. Ghoulam ha svolto allenamento parte in gruppo e parte personalizzato.