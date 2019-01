© foto di Image Sport

Attraverso Canale 9, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha parlato del club di Aurelio De Laurentiis. "Questo campionato è tra i più brutti degli ultimi anni, non mi sto entusiasmando. Il Napoli gioca un buon calcio, ma vorrei una squadra con più voglia di vincere. Vorrei che la mia squadra non mollasse mai, la Juventus potrebbe anche essere ripresa. Però ci devi credere, e non so fino a che punto i giocatori del Napoli ci credano. Se vedo le partite a volte mi sembra ci credano, come contro la Lazio, altre un po’ meno, come contro il Milan. Quando sei così staccato dal primo posto o hai motivazioni talmente forti o diventa difficile andare a inseguire una squadra come la Juventus che vince anche quando gioca male”, le parole del primo cittadino partenopeo.