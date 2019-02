© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inizia l'Europa League del Napoli. Dopo l'eliminazione dalla Champions a dicembre nel girone con Liverpool e PSG, la squadra di Ancelotti è pronta a ripartire dalla seconda competizione continentale. La squadra partenopea in questi minuti è in partenza per Zurigo, dove domani andrà in scena la sfida valida per l'andata dei sedicesimi di finale.

