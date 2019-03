© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è ottimismo in casa Napoli circa il recupero di Lorenzo Insigne, che è stato fermato da un infortunio nel riscaldamento pre-Salisburgo, giovedì scorso. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, però, Carlo Ancelotti conta di recuperare il suo capitano in anticipo rispetto alle tre settimane indicate dallo staff medico. Di conseguenza per l'Arsenal, il prossimo 11 aprile, sarà prontissimo.