Buone notizie per i tifosi stranieri approdati a Napoli per seguire il big match con la Juvenuts. L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con una nota a chiarimento, spiega infatti che il requisito della residenza è riconducibile esclusivamente all'ambito del territorio nazionale. Ciò vuol dire che gli stranieri delusi in questi giorni potranno regolarmente essere presenti al San Paolo domenica prossima.