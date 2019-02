© foto di Federico De Luca

Pierpaolo Marino, dirigente del Napoli che portò Marek Hamsik in azzurro nel 2007, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. “Ricordo quando Hamsik fu presentato con Lavezzi, c’era una contestazione a Castel Volturno con uno striscione che diceva ‘Marino, basta con i giovani vogliamo i campioni’. Poi li tempo mi ha dato ragione. Marek ha sempre rifiutato le big, da Juve ad Inter fino al Milan per restare al Napoli. Questo per lui non è un tradimento, anzi fa anche guadagnare dei soldi al Napoli dalla Cina. Numero da ritirare? Si credo sia una bella cosa da fare ritirare il 17”, le sue parole.