Napoli, l'ex vice di Ancelotti: "Lo vedo tranquillo su James Rodriguez"

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' in programma domani la sfida amichevole, sul campo di Dimaro, tra Napoli e Benevento. Di fronte ci saranno Carlo Ancelotti e Filippo Inzaghi che, insieme, hanno vinto in Italia e in Europa con i colori rossoneri del Milan. A parlare dell'incrocio in Trentino è stato Giorgio Chiaschini, vice di Ancelotti anche al Milan, attraverso Tuttonapoli.net. "Inzaghi contro Ancelotti? E' una sfida speciale per due che insieme hanno vinto tanto. Ma quando si diventa allenatori il passato, per novanta minuti, non conta. La priorità è vincere anche se si tratta di una semplice amichevole", ha detto.

Affare James. Ciaschini ha collaborato con Ancelotti anche durante l'esperienza al Real Madrid, dove c'era anche il colombiano. "Ancelotti sereno quando si parla di James? Lo è perché, forse, ha avuto una serie di contatti col giocatore che lo rendono tranquillo. Oppure la sua è una tranquillità generale, nel senso che coi colloqui fatti con la società esiste una strategia più ampia, che va oltre James, per cui il Napoli si rinforzerà a prescindere. Il Napoli è una squadra molto tecnica ma in rosa manca un trequartista come lui, un rifinitore utile alle punte e che sia in grado allo stesso tempo di far gol. James ha tutte queste caratteristiche unite ad una tecnica straordinaria".