© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal sito della Lazio arriva la distinta con i convocati di Simone Inzaghi per la gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli in programma questa sera al San Paolo:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Radu, Vavro

Centrocampisti: A. Anderson, D. Anderson, Berisha, Jony, Leiva, Lulic, Milinkovic, Minala, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile