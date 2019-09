© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nonostante il suo arrivo negli ultimi giorni di mercato, Fernando Llorente scalpita per scendere in campo fin dalla prossima partita contro la Sampdoria. Lo spagnolo sta portando avanti un lavoro personalizzato con l'obiettivo di ritagliarsi uno spazio a partita in corsa. Ancelotti sembra intenzionato a concederglielo anche se dal 1' dovrebbero scendere in campo Lozano e Mertens.