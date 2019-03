© foto di Michele Pavese

Maxi sequestro di droga nel napoletano. Un ingente quantitativo di cocaina, denominata CR7, per un valore di due milioni e mezzo di euro, è stato recuperato dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli, che hanno anche arrestato un uomo di 23 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato sulla sua auto, l'uomo trasportava 14 chili di cocaina pura suddivisa in tredici involucri avvolti con un nastro adesivo recante la scritta CR7.