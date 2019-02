Napoli, Mertens a secco nel 2019 ma ancora titolare per Ancelotti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono quasi due mesi che Dries Mertens non trova la rete. Era Napoli-Bologna e il suo guizzo mandò un Napoli più sereno alla sosta, prima di bloccarsi definitivamente senza riuscire ad andare a segno. E non solo - scrive l'edizione odierna de La Repubblica - perché al di là delle realizzazioni anche le prestazioni dell'attaccante belga hanno lasciato a desiderare, tanto da indurre Carlo Ancelotti a pungolarla dopo la partita con lo Zurigo in Europa League. Secondo il quotidiano oggi ci sarà una nuova chance per lui, e non per Ounas. L'allenatore di Reggiolo gli ha chiesto di supportare Milik, ma anche di mettersi più spesso in proprio e di bagnarsi di un po' di sano egoismo.