Napoli, Mertens abbraccia Hamsik sui social dopo aver raggiunto il suo record di gol

Dries Mertens da ieri è il giocatore che ha segnato più gol con la maglia del Napoli raggiungendo il record di Marek Hamsik, fermo a 121 gol in azzurro. Il belga ovviamente potrà aggiornare questo record da qui a fine stagione e forse, in caso di rinnovo, anche in vista dei prossimi anni, ma intanto gongola sui social con una foto molto bella che lo raffigura abbracciato allo stesso Marekiaro mentre guardano una coreografia azzurra con disegnato il numero dei gol che li accomuna in questo momento, dopo la rete di ieri segnata contro il Barcellona.