Napoli, Mertens punta Diego: Hamsik lo superò proprio contro il Torino

Un gol, un solo gol, per raggiungere Diego Armando Maradona nella classifica dei bomber all time del Napoli per Dries Mertens. Il belga ci proverà nella sfida contro il Torino in programma per domani alle 18 e ironia della sorte potrebbe raggiungere e superare il Pibe de Oro proprio contro i granata, come successo anche a Marek Hamsik, primatista per reti segnate con la maglia azzurra. A riportarlo è il Corriere dello Sport.