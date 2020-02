vedi letture

Napoli, Mertens salta il Torino. Gattuso vuol recuperarlo per l'Inter in Coppa Italia

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in casa Napoli non preoccupa granché la situazione fisica di Dries Mertens, uscito malconcio dalla gara col Barcellona. L'attaccante belga ha riportato un trauma contusivo alla caviglia e difficilmente sarà disponibile contro il Torino. L'obiettivo della società è però quello di averlo a disposizione per la successiva sfida di Coppa Italia contro l'Inter in programma il 5 marzo.