Passata la paura, David Ospina riceve l'affetto dei suoi cari. Via Instagram la moglie del portiere del Napoli ha pubblicato una sua immagine in compagnia dei due figli, corredata da un messaggio: "Voglio approfittare anzitutto per ringraziare Dio per la salute di Davide. Ho vissuto momenti di ansia e disperazione, in cui non potevo fare molto. David sta molto meglio, siamo a casa, un po' più tranquilli e aspettiamo che passi del tutto. Poi vorrei ringraziare tutti per i vostri messaggi, sono stati tantissimi. Di nuovo grazie".