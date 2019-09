© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niente ritiro e notte passata in famiglia per i calciatori del Napoli in vista della sfida di oggi contro la Sampdoria. Il tecnico azzurro Carlo Ancelotti ha preso questa decisione convocando i calciatori per la colazione di questa mattina e la successiva rifinitura. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.