© foto di Federico Gaetano

Napoli-Parma è stata una partita intensa, spesso giocata in velocità soprattutto per merito dei ducali. Ma non per questo ha causato problemi all'arbitro Marco Di Bello. Uno solo l'episodio su cui è possibile discutere, in cui il VAR è intervenuto per correggere la chiamata del direttore di gara. Giusto così, come scrive La Gazzetta dello Sport nella sua consueta moviola:

"Al 9’ Di Lorenzo va sul pallone, colpito da Gervinho col piede alto e a martello: giallo. Al 32’ Gervinho e Manolas in fuga sbracciano ma senza fallo. Al 46’ Zielinski giù in area, sembra inciampare su se stesso ma Di Bello indica deciso il dischetto. Va al monitor che conferma il contatto in velocità, ma appena prima dell’ingresso in area: giusto dare punizione dal limite al Napoli".