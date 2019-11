Napoli Primavera ultimo in classifica

Roberto Baronio

In seguito alla rocambolesca sconfitta interna contro il Sassuolo, il Napoli è crollato all'ultimo posto nel campionato Primavera. Un rendimento pessimo, a tacere di quello in Youth League, sintetizzato da sei punti in otto gare, frutto di una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte.

Allo stadio “Pasquale Ianniello” di Frattamaggiore, in uno scontro diretto per la salvezza, a passare avanti sono i campani con Palmieri, presto raggiunti da Ghion, poi è la volta del nuovo vantaggio partenopeo con il cipriota Vrikkis su rigore, ma prima dello scadere del primo tempo ci pensa una doppietta di Pellegrini a ribaltare il risultato.

Lo stesso Pellegrini nella ripresa porta a quattro le segnature degli emiliani. Inutile il rigore trasformato ancora da Vrikkis, i nero-verdi lasciano il Napoli in dieci uomini e all'ultima posizione in classifica, a pari merito con Empoli e Juventus che deve però ancora giocare contro la Lazio.

Campionato Primavera 8° giornata

Napoli-Sassuolo 3-4

reti: 15' Palmieri (N), 21' Ghion (S), 38' rig., 64' rig. Vrikkis (N), 40', 45' + 1, 62' Pellegrini (S).