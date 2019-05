© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dries Mertens potrebbe non essere schierato dal primo minuto contro la SPAL. È quanto riporta Sky Sport, che parla di un fastidio muscolare per l'attaccante belga. Mertens anche oggi si è allenato a parte, insieme a Ounas, e quindi potrebbe lasciare spazio a Milik. Ballottaggio per il ruolo di esterno sinistro di centrocampo: Younes contende la maglia da titolare a Zielinski.