Napoli, seduta mattutina: pressione e attacco alla linea difensiva

Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN)

Giorno di lavoro numero 17 per il Napoli a Dimaro Folgarida. Palestra, esercizi aerobici e per la postura nella prima parte della seduta mattutina, in campo presente anche Younes dopo aver messo da parte un affaticamento muscolare. Successiva partitina a pressione con ritmi elevatissimi, ma anche con esercitazioni per il reparto offensivo e per il reparto difensivo. Lavoro in palestra per Karnezis e Meret.