Napoli, subito in campo in vista della Coppa Italia: Koulibaly fra campo e palestra

Dopo il successo sul Torino il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter al San Paolo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma giovedì alle ore 20.45.

Parte di coloro che sono andati in campo contro il Toro hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Allenamento in campo per alcuni degli uomini che non hanno preso parte alla gara. Llorente e Younes hanno lavorato in palestra. Koulibaly ha svolto parte di lavoro in campo e parte in palestra.