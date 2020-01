© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo sulla Lazio, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico in vista del match di domenica contro la Juventus. La squadra si è divisa in due gruppi, con lavoro di scarico in palestra per coloro che hanno giocato dall'inizio in Coppa Italia. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 in una prima fase di torelli ed esercizi di attivazione. A seguire seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie e lavoro personalizzato per Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly. Terapie per Younes e Allan.