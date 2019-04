Napoli, Younes non si arrende: "Non siamo ancora sconfitti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La trasferta a Londra non ci ha portato quello che ci aspettavamo ma non siamo ancora sconfitti". Così, attraverso il suo profilo Instagram, Amin Younes il giorno dopo la sconfitta del Napoli sul campo dell'Arsenal. Il calciatore ex Ajax è entrato al minuto 82 senza riuscire, nei pochi minuti a disposizione, ad incidere.