Nations League, B. Silva miglior giocatore e De Jong miglior giovane

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Portogallo Bernardo Silva è stato premiato come miglior giocatore della Nations League. Al centrocampista dell'Olanda Frenkie de Jong (classe 1997), invece, va il premio come miglior giovane. Questi i verdetti dell'UEFA dopo la finale vinta dai lusitani per 1-0 all'Estadio do Dragao di Porto.

Bernardo Silva this season 🔥 🥇 UEFA Nations League

🥇 Premier League

🥇 FA Cup

🥇 League Cup #NationsLeague pic.twitter.com/vmzmY2h0Ua — UEFA Nations League (@UEFAEURO) 9 giugno 2019